كلوب يكشف سبب استبعاد فان ديك عن مواجهة آرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح المدرب الألماني يورجن كلوب سبب غياب القائد الهولندي فيرجيل فان دايك عن مباراة ليفربول أمام آرسنال في إطار كأس الاتحاد الإنجليزي. تأتي هذه المواجهة ضمن الدور الثالث من البطولة، ومن المقرر أن تقام في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

كلوب يكشف سبب استبعاد فان ديك

وقد أظهر تشكيل ليفربول في هذه المباراة غياب فان دايك، حيث لم يكن الهولندي ضمن البعثة التي سافرت إلى لندن، واحتل المدافع الشاب جاريل كوانساه مكانه في مركز الدفاع.

وفي تصريحاته لشبكة "بي بي سي"، أوضح كلوب أن غياب فان دايك يعود إلى مرضه، مشيرًا إلى أنه يتعين عليهم مراقبة حالته في الأيام القادمة. وأضاف: "فيرجيل مريض، وسنرى كيف سيتحسن حاله في الأيام القادمة".

ويأمل ليفربول في عودة فان دايك إلى الفريق قبل مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس رابطة الأندية أمام فولهام المقررة يوم الأربعاء. وقد شارك اللاعب الهولندي في 20 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول خلال هذا الموسم.