نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد خسارة نابولي أمام تورينو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد خسارة نابولي أمام تورينو مساء اليوم الأحد على ملعب "أولمبيكو تورينو"، وذلك في إطار الجولة الـ19 من الكالتشيو.

وسقطت كتيبة والتر ماتزاري بثلاثة أهداف دون مقابل، سجل أهداف تورينو كل من أنطونيو سانابريا، نيكولا فلاسيتش، أليساندرو بونجيورنو في الدقائق 43 و53 و66.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد خسارة نابولي أمام تورينو

يحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، ويأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما يأتي إي سي ميلان في المركز الثالث برصيد 36 نقطة.

1- إنتر ميلان: 48 نقطة.

2- يوفنتوس: 43 نقطة.

3- ميلان: 39 نقطة.

4- فيورنتينا: 33 نقطة.

5- بولونيا: 32 نقطة.

6- لاتسيو: 30 نقطة.

7- أتالانتا: 29 نقطة.

8- روما: 28 نقطة.

9- نابولي: 28 نقطة.

10- تورينو: 27 نقطة.

11- مونزا: 25 نقطة.

12- جنوي: 21 نقطة.

13- ليتشي: 21 نقطة.

14- ساسولو: 19 نقطة.

15- فروزينوني: 19 نقطة.

16- أودينيزي: 17 نقطة.

17- كالياري: 15 نقطة.

18- هيلاس فيرونا: 14 نقطة.

19- إمبولي: 13 نقطة.

20- ساليرنيتانا: 12 نقطة.

