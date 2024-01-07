نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 22 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة فيوتشر غدًا بكأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري عن اختيار 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة.

22 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة فيوتشر

وجاء ذلك استعدادا لمباراة فيوتشر المقرر لها فى الخامسة مساء غدًا، على ستاد القاهرة فى الجولة الأولى من كأس الرابطة.

وتضم القائمة كلا من: المهدى سليمان، عمر صلاح، هشام صلاح، إسلام أبو سليمه، سيف تقا، مصطفى ابراهيم،كريم الديب، أحمد غنيم،عمرو صالح، زغلول الدسوقى،ناصر ناصر، خالد الغندور، هانى الطامى، عبد الغنى محمد، رجب عمران، عمر الوحش، مورو ساليفو، أحمد عيد، بلال السيد، بيكالى، فوزى الحناوى، بواتنج.

وتأمل جماهير الاتحاد السكندرى فى تحقيق نتيجة إيجابية غدًا لضمان المنافسة مبكرًا فى المجموعة التى تضم فيوتشر وسموحه وبلدية المحله.

ووصل الاتحاد السكندرى فى النسخة الماضية من بطولة كأس الرابطة للدور قبل النهائى، قبل أن يودع البطولة بضربات الجزاء أمام سيراميكا كليوباترا.