الزمالك يعلن عبر "دوت الخليج الرياضي" التعاقد مع مدرب أجنبي في هذا التوقيت

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب عدد من السير الذاتية للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة.

تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبي

ويقود معتمد جمال حاليا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلفا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي تم إقالته في سبتمبر الماضي.

من جانبه قال حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": "ملف المدرب الأجنبي عاد من جديد للظهور على طاولة مجلس الإدارة".

وأكمل أمين الصندوق بنادي الزمالك: "فريقالزمالك لازم له مدير فني أجنبي. في حقيقة الأمر معتمد جمال رجل جاء في ظروف صعبة جدا وأدى أداء محترم جدا ويعمل حاليا بشكل جيد ولكن الوضع في المستقبل يتطلب مدير أجنبي".

وتابع المندوه: "نعمل جاهدين لحل أزمة القيد وتوفير سيولة مالية تمكنا من التعاقد مع مدرب أجنبي يليق بنادي الزمالك ويلبي طموحات المجلس والجماهير".

واختتم أمين الصندوق تصريحاته بالقول: "هناك عدد من السير الذاتية التي يتم دراستها ولكن توقيت حسم ملف المدرب الأجنبي مرتبط بفك القيد في الفترة المقبلة".

وفي سياق آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

