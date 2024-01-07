نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام المندوه لـ "دوت الخليج الرياضي": هذا موعد الإعلان عن فك القيد في الزمالك وموقفنا من ضم عمر كمال عبدالواحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النائب حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك آخر تطورات ملف القيد داخل القلعة البيضاء وموقف النادي من الدخول في صفقة عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر.

تصريحات حسام المندوه

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب لإنهاء أزمة القيد ودفع مستحقات سبورتينج لشبونة البرتغالي في قضية شيكابالا من أجل فتح الباب لضم صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي الجاري.

من جانبه قال النائب حسام المندوه في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي": "نسعى جاهدين لكي نلحق ونحل أزمة القيد خلال الساعات القادمة، الله المستعان بإذن الله الأيام القادمة ستشهد تطورًا مرضيًا بشأن أزمة القيد".

وأكمل المندوه: "موضوع القيد جاهز للحل ولا يُعتبر منتهي حتى الآن. لكي نرفع القيد نحتاج 100 مليون جنيه، الفكرة في أننا لو جهزنا هذا المبلغ لا ينبغي أن يبقي النادي بعدها دون أموال".

واسترسل أمين الصندوق بنادي الزمالك: "نحاول في مفاوضات مع سبورتينج لشبونة لكي يكون هناك إمكانية لتسيير أمورنا، لدينا أمور آخرى أبرزها أننا نريد التعاقد مع مدرب أجنبي".

وأردف المندوه: " المفاوضات مع سبورتينج لشبونة إيجابية وتسير في طريق مرضي لنا ولكنها لم تنتهي بعد حتى الآن".

ملف الصفقات في الزمالك

وبشأن ملف الصفقات الجديدة علق المندوه: "المجلس يعمل في كافة الملفات ومنها ملف الصفقات بكل تأكيد لتدعيم صفوف الفريق".

عمر كمال عبد الواحد

وعن حقيقة دخول الزمالك في مفاوضات لضم عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر أوضح أمين الصندوق بنادي الزمالك: "الملفات كلها مفتوحة بغض النظر عن عمر كمال عبدالواحد أو غيره من اللاعبين، جميع الملفات على الطاولة حاليًا سواء المدرب الأجنبي أو الصفقات أو القيد أو إدارة شؤون النادي وغيره من الملفات".

واختتم النائب حسام المندوه تصريحاته بالقول: "الملف الأبرز الذي نعمل عليه حاليا هو تعجيل الدورة الاقتصادية الاستثمارية لكي نجد مردود مالي ومدخلات تحقق كافة أحلام المجلس وأعضاء الجمعية العمومية والجماهير".