تريزيجيه يعادل رقم حازم إمام مع منتخب مصر بهدفه أمام تنزانيا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، من افتتاح أهداف مباراة الفراعنة أمام منتخب تنزانيا في اللقاء الودي الذي يستضيفه استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

تريزيجيه يعادل رقم حازم إمام مع منتخب مصر

حيث جاء هدف تريزيجيه مع الدقيقة "31" من عمر المباراة، بعدما انفرد بالمرمى بعد تمريرة من محمد صلاح لتسكن الشباك بالقدم اليسرى للاعب الفريق التركي.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره تنزانيا في المباراة الودية التي تجمعهما على استاد القاهرة، استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويعد هذا الهدف الرابع للمباراة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها تريزيجيه مع منتخب مصر، بعدما سجل أمام جيبوتي وسيراليون.

وبهذا الهدف يكون تريزيجيه قد رفع رصيده من الأهداف الدولية إلى الهدف رقم 15 خلال 66 مباراة مع الفراعنة، ويعادل رقم حازم إمام نجم الزمالك السابق مع منتخب مصر بعدما وصل للهدف رقم 15.