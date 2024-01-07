نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يسجل الهدف الثاني في شباك المنتخب التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة المنتخب المصري أمام نظيره التنزاني، في مباراة ودية جمعت الفريقين ضمن استعدادات بطولة أمم افريقيا.

وكان تريزيجيه قد تقدم بالهدف الأول للمنتخب المصري في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

قبل أن يضيف ايشي مانولا الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبت نتيجة العرقلة، لضيع محمد صلاح ركلة الجزاء قبل أن تصطدم بحارس المرمى في داخل الشباك.

وتعد هذه المباراة هي التجربة الاخيرة قبل السفر إلى كوت ديفوار الثلاثاء المقبل.

تشكيل المنتخب المصري في مواجهة نظيره التنزاني

ويضم التشكيل كلًا من: محمد صبحي - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور - محمد صلاح - محمود تريزيجيه - ومصطفى محمد.

وتأتي قائمة المنتخب المصري المشاركة في امم افريقيا

الدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.



ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

