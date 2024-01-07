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أحمد جودة - القاهرة - سجل جاكوب كييور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال هدف ليفربول الأول، في الدقيقة 84 من عمر المباراة، بالخطأ في مرماه، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاكوب كييور يسجل هدف ليفربول أمام آرسنال بالخطأ في مرماه

ويلتقي نادي ليفربول أمام نظيره فريق أرسنال، ضمن منافسات الدور الثالث من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق أرسنال، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

