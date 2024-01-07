الرياضة

جاكوب كييور يسجل هدف ليفربول أمام آرسنال بالخطأ في مرماه

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أحمد جودة - القاهرة - سجل جاكوب كييور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال هدف ليفربول الأول، في الدقيقة 84 من عمر المباراة، بالخطأ في مرماه، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاكوب كييور يسجل هدف ليفربول أمام آرسنال بالخطأ في مرماه

ويلتقي نادي ليفربول أمام نظيره فريق أرسنال، ضمن منافسات الدور الثالث من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق أرسنال، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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