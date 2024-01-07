نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على نظيره فريق أرسنال، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

والتقى نادي ليفربول أمام نظيره فريق أرسنال، ضمن منافسات الدور الثالث من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول أمام أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

سجل جاكوب كييور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال هدف ليفربول الأول في الدقيقة 84 من الشوط الثاني، بالخطأ في مرماه، ثم أضاف لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، يتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في حين يودع نادي أرسنال البطولة.

