نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة البلدية غدًا في كأس الرابطة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن اختيار 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة بلديه المحله غدا.



وتقام المباراة فى الثالثة عصر غدًا على ستاد غزل المحله ضمن مباريات الجولة الأولى فى دور المجموعات من كأس الرابطة.



وجاءت القائمة كالآتى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، حسين تيمور.

خط الدفاع: محمد مغربى، بركات حجاج، عبد الرحمن عامر، طارق علاء، مصطفى ميدو.

خط الوسط: حسين فيصل، أبوبكر ليادى، أحمد على، لحسن دهدوه، محمد عصام، محمد سعيد، إسلام جابر، أحمد خالد، عمرو قلاوه، دوكو دودو، ابراهيم جامبو.

خط الهجوم: فادى فريد، حسام حسن.

