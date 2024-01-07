نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل روما الرسمي لمواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن جوزيه مورينيو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق أتالانتا بستاد الاولمبيكو في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة روما وأتالانتا

وتنطلق صافرة بداية مباراة روما وأتالانتا مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل روما أمام أتالانتا

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: كريستنانتي، لورينتي، مانشيني.

خط الوسط: بوف، بيلجريني، كارسدروب، كريستنسن.

خط الهجوم: لوكاكو، ديبالا، زالوسكي.

ترتيب روما وأتالانتا

ويحتل روما المركز السابع بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 28 نقطة بعد تحقيق 8 فوز و4 تعادلات وخسر ستة بينما يأتي نظيره أتالانتا في المركز السادس برصيد 29 نقطة حيث فاز خلال 9 مباريات وتعادل باثنان وهزم بسبعة.