نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا يطلق تصريحات قوية عقب خروج أرسنال من كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال تحت قيادة مدربه ميكيل أرتيتا، بطولة كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم، عقب الهزيمة من فريق ليفربول، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل.

حيث حقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره أرسنال، بهدفين دون رد، في الدور الثالث من عمر بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

تصريحات أرتيتا عقب الخروج من كأس الرابطة الإنجليزية

وأكد ميكيل أرتيتا في تصريحات له عقب المباراة:

"أنا محبط بسبب الخسارة مرة أخرى، لم نستفيد بعد كل ما قدمناه أمام أحد أفضل الفرق في أوروبا...علينا أن نضع الكرة في الشباك."

وتابع: "من حيث الاستحقاق والأداء، ليس هناك شك في من يستحق الفوز بالمباراة، وهو فريق أرسنال".

ثم أوضح: " لقد كنا أفضل من ليفربول"

وأشار: "هناك خيبة أمل كبيرة، أشعر بالأسف من أجل اللاعبين".

وعن تعاقد أرسنال مع مهاجم جديد، أوضح أرتيتا: " الأمر لا يبدو واقعيًا الأن، مهمتي هي تطوير اللاعبين ومحاولة الحصول على النتائج باللاعبين الحاليين."

ثم اختتم: "الشيء الوحيد الذي أطلبه هو وقوف الجماهير خلفنا الآن"