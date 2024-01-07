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أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة في مواجهة صعبة أمام بروكسي في دوري المحترفين

يحل فريق غزل المحلة بقيادة "حسام عبدالعال" ضيفًا ثقيلًا على فريق بروكسي بقيادة " محمد حامد " في المواجهة التي ستجمع الفريقين في الثانية والنصف عصر "الثلاثاء بملعب بروكسي بأبو المطامير ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة لدوري المحترفين "المرحلة ألأولى".

يطمح فيه الفريق المحلاوي المنتشي بانتصار على النصر للتعدين مواصلة الانتصارات والتقدم للمركز الثاني، بينما يدخل بروكسي اللقاء بحثًا عن انتصار يضمن له الاستمرار في المنافسة على الدخول ضمّن المرحلة الثانية "النخبة" للصعود للدوري الممتاز.

يدخل بروكسي صاحب الأرض اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد (21) نقطة جمعهم من الفوز في (5) مباريات على راية الرياضي والنصر للتعدين والنجوم (2-1) وجمهورية شبين (3-0) وبترول أسيوط (1-0).

والتعادل في (6) مباريات مع السكة الحديد ودكرنس (0-0) والقناة (2-2) ومصر المقاصة (3-3) وحرس الحدود وأبو قير للأسمدة (1-1).

بينما تلقى بروكسي (4) هزائم أمام لاڤيينا (0-1) وطنطا (0-4) ووادي دجلة (1-2) وبتروجيت (0-3). أحرز الفريق (18) هدف واستقبلت شباكه (20) هدف

فيما يدخل الفريق المحلاوي اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد (27) نقطة جمعهم من الفوز في (7) مباريات على جمهورية شبين والنصر للتعدين (1-0) وأبو قير للأسمدة والاتصالات (2-0) والقناة ولاڤيينا ومصر المقاصة (2-1).

وتعادل المحلة في (6) مباريات أمام حرس الحدود ومكادي والسكة الحديد (1-1) وراية الرياضي وطنطا ووادي دجلة (0-0).

وتلقى الفريق هزيمتين آمام بترول أسيوط (0-1) وأسوان (0-2)، أحرز الفريق (15) هدف واستقبلت شباكه (9) أهداف