المصري "2009" يفوز على الرباط بهدفين لهدف ببطولة منطقة بورسعيد

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 14 عام ” الفئة العمرية "2009" بقيادة مدربه الجديد الكابتن وائل حسني، على مضيفه فريق الرباط بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد بملعب الرباط ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة منطقة بورسعيد.

المصري "2009" يفوز على الرباط بهدفين لهدف

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى 42 نقطة محققا العلامة الكاملة من أربعة عشر مباراة ليضمن الفريق ضمان الفوز بالبطولة وتأهله بالتالي لدوري القطاعات.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتأخر المصري بهدف للاشئ، ليُجري الكابتن وائل حسني تغييراته الموفقة والتي مكنته من السيطرة على منطقة المناورات خاصة في ظل تألق نجم المباراة يوسف البلتاجي، لينجح كريم علاء في إدراك هدف التعادل، قبل أن يضيف البديل صهيب حسن الهدف الثاني للنسور الخضر لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين لهدف.

مثل المصري في المباراة: آسر عوض لحراسة المرمى ، أحمد حسن، عبده زارع، إياد رمضان، زياد أيمن لخط الظهر، فكري مسعود، نور الحناوي ، يوسف البلتاجي لخط الوسط، كريم علاء، يوسف القشاش، مهند زيادة لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من صهيب حسن، مؤمن كامل، يحيى صالح، يوسف الجرايحي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. وائل حسني مدربًا عامًا ، ك. أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. زكريا قمصان إداريًا، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.