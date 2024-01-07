نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجونة يفوز على 6 اكتوبر وينفرد بصدارة دوري القسم الثاني للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجولة الثالثة عشر لدوري القسم الثاني للكرة النسائية مفاجأت مدوية، بعدما استطاع فريق صيد المحلة حصد 3 نقاط غالية بعد فوزه على نظيره بالم هيلز بهدف نظيف، ليتجمد رصيد بالم هيلز عند النقطة 27 في المركز الثاني، يرتفع رصيد صيد المحلة للنقطة 14 في المركز السابع.

نتيجة مباراة الجونة و6 أكتوبر

ونجح الجونة في الحفاظ على صدارة الترتيب بعد فوزه على 6 اكتوبر بثلاثية نظيفة ويصل رصيده لـ 34 نقطة في المركز الأول، بينما يفوز الزهور بورسعيد على ايديال برباعية مقابل هدف واحد، ويتعادل صيد الدقي مع فريق الزهور القاهري بهدفين لكلا منهما، ويفوز كفر سعد على البطل الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبذلك يتصدر فريق الجونة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة ويليه كلا من بالم هيلز برصيد 27 نقطة ويليهم الزهور 23 نقطة في المركز الثالث، ومركز شباب الزهور في المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

وكانت قد حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن عدد الأندية الصاعدة من دوري القسم الثاني إلى الدوري الممتاز للكرة النسائية هما الفرق أصحاب المركز الأول والثاني في ترتيب مسابقة دوري القسم الثاني، إضافة لهبوط آخر فريقين لدوري القسم الثالث للكرة النسائية.