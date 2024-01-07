الرياضة

ما تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، يريد الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، وأن اللاعب رفض محاولات ناصر الخليفي مالك النادي الباريسي من أجل الاستمرار.

مبابي يريد الانتقال إلى ريال مدريد

وقال موقع "دون بالون" الإسباني، أن مبابي هدفه الأساسي والرئيسي هو ارتداء قميص ريال مدريد في الموسم المقبل، فاللاعب لا يريد الاستمرار مع باريس سان جيرمان.

وأضاف الموقع الإسباني، أن فايزة العماري ووالدة ووكيلة أعمال مبابي، تعمل في الوقت الحالي مع مسؤولين في النادي الملكي على إنجاز الصفقة.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب الفرنسي أن يوقع على عقود انتقاله إلى أي فريق خلال يناير الجاري دون الرجوع إلى ناديه.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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