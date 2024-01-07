نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، يريد الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، وأن اللاعب رفض محاولات ناصر الخليفي مالك النادي الباريسي من أجل الاستمرار.

مبابي يريد الانتقال إلى ريال مدريد

وقال موقع "دون بالون" الإسباني، أن مبابي هدفه الأساسي والرئيسي هو ارتداء قميص ريال مدريد في الموسم المقبل، فاللاعب لا يريد الاستمرار مع باريس سان جيرمان.

وأضاف الموقع الإسباني، أن فايزة العماري ووالدة ووكيلة أعمال مبابي، تعمل في الوقت الحالي مع مسؤولين في النادي الملكي على إنجاز الصفقة.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب الفرنسي أن يوقع على عقود انتقاله إلى أي فريق خلال يناير الجاري دون الرجوع إلى ناديه.

