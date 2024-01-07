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أحمد جودة - القاهرة - بتروجت يصطدم بحرس الحدود والسكة الحديد يواجه مكادى بدورى المحترفين

تنطلق الانثين منافسات الجولة ال16 بدورى القسم الثاني دوري المحترفين بإقامة 4 مباريات وتستكمل الجولة الثلاثاء باربعة لقاءات وتختتم الجوله الاربعاء.



مباريات يوم الاثنين



1- مصر للمقاصة مع لافيينا



على ملعب نادي بنى سويف يلتقي فريق مصر للمقاصة صاحب المركز التاسع عشر بقيادة طارق حجاج برصيد 9 نقاط مع فريق لافيينا صاحب المركز الثامن بقيادة احمد صلاح برصيد 24 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية تعادل لافيينا مع ابو قير للاسمده سلبيًا بينما تلقي المقاصة الهزيمة من بترول أسيوط بثلاثية مقابل هدفين.



2- النجوم مع جمهورية شبين



على ملعب السلمانيه يلعب فريق النجوم صاحب المركز السابع عشر بقيادة شاكر عبد العال برصيد 12 نقطة مع فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثامن عشر بقيادة ابو العينين شحاته برصيد 10 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية خسارة النجوم من دكرنس بثلاثية مقابل هدفين بينما تلقي جمهورية شبين الهزيمة من بتروجت بهدف دون رد.



3- راية مع بترول أسيوط



يشهد ستاد حرس الحدود لقاء صعب بين فريق راية التاسع بقيادة محمد حليم برصيد 23 نقطة مع فريق بترول أسيوط الخامس بقيادة احمد عبد المقصود برصيد 26 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز البترول على المقاصة بثلاثية مقابل هدفين، بينما تعادل راية مع القناة سلبيًا.



4- النصر للتعدين مع وي



على ملعب نادي النصر للتعدين يستقبل فريق النصر للتعدين متذيل المجموعة بقياده عطيه صابر برصيد 4 نقاط مع فريق وي صاحب المركز الرابع عشر بقيادة هاني العقبي برصيد 17 نقطة.



شهدت الجولة الماضية هزيمة التعدين من غزل المحلة بهدف، بينما تلقي فريق وي هزيمة ثقيلة برباعية مقابل هدفين من السكة الحديد.

مباريات يوم الثلاثاء

1- السكة الحديد مع مكادى

على ستاد السكة الحديد يواجه فريق السكة الحديد صاحب المركز السادس بقيادة امير عزمي مجاهد برصيد 24 نقطة فريق مكادى صاحب المركز السادس عشر بقيادة محمد صلاح برصيد 13 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز طط السكة على فريق وي برباعية مقابل هدفين بينما تعادل مكادى مع وادي دجلة سلبيًا.

2- طنطا مع القناة

على ملعب نادي طنطا يحل فريق القناة السابع بقيادة ساهر عبد الرحمن برصيد 24 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق طنطا العاشر بقيادة عمرو انور برصيد 22 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق طنطا على أسوان بثلاثية مقابل هدف بينما تعادل القناة مع راية سلبيًا.

3- بروكسي مع غزل المحلة

يخوض فريق بروكسي صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد حامد برصيد 21 نقطة لقاء صعب مع فريق غزل المحلة صاحب المركز الثالث بقيادة حسام عبد العال برصيد 27 نقطة.



وشهدت الجولة الماضيةفوز فريق غزل المحلة على فريق النصرللتعدين بهدف دون رد بينما تعادل فريق بروكسي مع فريق حرس الحدود بهدف لمثله.

4- ابو قير للاسمده مع دكرنس

على ملعب نادي ابو قير يلعب فريق ابو قير للاسمده صاحب المركز الخامس عشر بقيادة محمد عطيه برصيد 17 نقطة مع فريق دكرنس صاحب المركز الثاني عشر بقيادة برصيد 19 نقطة

مباريات يوم الاربعاء

1- بتروجت مع حرس الحدود

على ستاد بتروسبورت يصطدم فريق بتروجيت متصدر المجموعة بقيادة سيد عيد برصيد 35 نقطة بفريق حرس الحدود وصيف المجموعة بقيادة محمد مكي برصيد 29 نقطة.

2-وادي دجلة مع اسوان

يستضيف ستاد السلام لقاء مرتقب بين فريق وادي دجلة صاحب المركز الرابع بقيادة الكرواتي توليتش برصيد 26 نقطة مع فريق

اسوان صاحب المركز الثالث عشر بقيادة هشام زكريا برصيد 18 نقطة.



شهدت الجولة الماضية تعادل فريق وادي دجلة مع فريق مكادى سلبيًا بينما تلقي فريق اسوان الهزيمة من فريق طنطا بثلاثية مقابل هدف.

الترتيب

1 -بتروجت 35 نقطة

2- حرس الحدود 29 نقطة

3- غزل المحلة 27 نقطة

4- وادى دجلة 26 نقطة

5- البترول 26 نقطة

6- السكة الحديد 24 نقطة

7- القناة 24 نقطة

8 -لافيينا 24 نقطة

9- راية 23 نقطة

10- طنطا 22 نقطة

11- بروكسى 21 نقطة

12- دكرنس 19 نقطة

13- أسوان 18 نقطة

14- الاتصالات 17 نقطة

15- أبو قير للأسمدة 16 نقطة

16- مكادى 13 نقطة

17- النجوم 12 نقاط

18 -جمهورية شبين 10 نقاط

19-مصر للمقاصة 9 نقاط

20- النصر للتعدين 4 نقاط