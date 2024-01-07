نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البروفة الأخيرة".. منتخب مصر يضرب تنزانيا بثنائية استعدادًا لكأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر فوزًا على تنزانيا بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أُقيمت مساء اليوم الأحد السابع من شهر يناير الجاري لعام ألفين وثلاثة وعشرين، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية؛ ييتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

أحداث مباراة مصر وتنزانيا

تصدى محمد صبحي لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، استفاد منها لاعب تنزانيا، سماتا، في الدقيقة 15 من الشوط الأول؛ وفي الدقيقة 32، نجح محمود حسن تريزيجيه في تسجيل الهدف الأول للمنتخب المصري بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.

وفي الدقيقة 35، فقد قام إمام عاشور بتسديد كرة خارج منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن؛ وعند الدقيقة 40، قام مروان عطية بتسديد كرة صاروخية من حدود منطقة الجزاء، ولكنها ارتدت من العارضة.

في الشوط الثاني، شهدنا أول تهديد خطير من تسديدة عمر كمال عبد الواحد بعد تمريرة رائعة من صلاح في الدقيقة 69؛ عزز المنتخب المصري تقدمه بتسجيل الهدف الثاني، حيث ارتدت تسديدة صلاح في ركلة الجزاء من الحارس لتسكن الشباك في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 89، أهدر النني فرصة خطيرة من رأسية داخل منطقة الجزاء؛ وفي الدقيقة 93، أهدر كهربا فرصة سهلة برأسية بعد تمريرة رائعة من صلاح.

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا

وشهدت التشكيلة الأساسية للمنتخب مشاركة:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح

الوسط: محمد النني، مروان عطية، إمام عاشور

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، ومحمد صلاح