نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الداخلية في كأس الرابطة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على تشكيلة فريقه التي ستواجه الداخلية، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية 2024.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الداخلية

يلتقى الدراويش مع الداخلية، عصر، غدًا، الإثنين، ضمن منافسات دور المجموعات في مسابقة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم، وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الداخلية

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: حمدي النقاز - محمد عمارة - محمد هاشم - محمد دسوقي.

خط الوسط: محمود الشبراوي - صالح جمعة - عمر الساعي - محمد حسن.

وفي الهجوم: عبدالرحمن مجدي - ياو أنور.

يذكر أن الإسماعيلي يعاني في بطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط فقط.

