كلوب يفاجئ الجميع ويحسم موقف نجم ليفربول السابق من العودة إلى الأنفليد

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أحمد جودة - القاهرة - حسم المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مصير نجم الريدز، من العودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان فريق ليفربول نجح في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره أرسنال، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

كلوب يحسم موقف هندرسون من العودة إلى ليفربول

وحسم يورجن كلوب، مصير اللاعب جوردان هندرسون نجم الفريق السابق، ولاعب فريق الاتفاق السعودي الحالي، بعدما ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أنه بات قريبا من العودة إلى الانفليد.

وأكد كلوب في تصريحات له بعد مباراة آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية، عند سؤاله عن إمكانية عودة هندرسون: “هل خرج هندرسون للصحافة وقال أنه يود أن يعود مرة أخرى إلى صفوف نادي ليفربول؟”.

واكمل: “الإجابة لا، ولذلك فهذا لا يعني أنه سيعود إلى ليفربول، ولذلك لا يوجد أي شيء يوحى بذلك، ونحن الآن لا نتحدث عن هذا الموضوع ”.