حسن بنعبيشة لـ "دوت الخليج الرياضي":"المنتخبات العربية مرشحة للتتواجد في المربع الذهبي بكأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - قال حسن بنعبيشة المدير الفني السابق لمنتخب المغرب أن المنتخبات العربية مرشحة للتتواجد في المربع الذهبي لكأس الأمم الإفريقية.

ماذا قال حسن بنعبيشة عن المنتخبات العربية في أمم إفريقيا؟

وأكد حسن بنعبيشة في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": "المنتخب المصري سيبقي في نظري من أقوي وأحسن منتخبات إفريقيا إما يلعب النهائي أو يفوز باللقب".

وأكمل: "جميع المشاركات للمنتخب المغربي نحن كمغربة نعطي دافع لمنتخب المغرب في الوصول إلى المباراة النهائية من كأس الأمم الإفريقية".

وتابع: "لكن عقب مستوي منتخب المغرب في بطولة كأس العالم الماضية هناك طمع من الجماهير للتتويج باللقب".

وأضاف: "ظروف الروطبة والمناخ في أبيدجان سيؤثر على لاعبي منتخب المغرب خلال كأس الأمم الإفريقية".

واختتم: "تشكيلة منتخب المغرب يتواجد فيها لاعبيين خبرة ولاعبيين شباب لكسب الخبرة وأغلبهم يلعبون في أندية أوروبية كبيرة".

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 يوم السبت القادم بمباراة الافتتاح منتخب كوت ديفوار وغينيا بيساو.