نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم الأهلي السابق يرفض العودة للدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر، عن حقيقة دخول الزمالك في مفاوضات مع السنغالي أليو بادجي لاعب اميان الفرنسي، تمهيدا للانضمام للأبيض خلال الفترة الحالية.

أليو بادجي يرفض العودة للدوري المصري

وأكد المصدر أن المفاوضات كانت عن طريق وسطاء، إذ تم عرض اللاعب من قبل وكلاء لاعبين على الزمالك، وأبدى مسؤولي الأبيض موافقتهم المبدئية بضم اللاعب وخاصة وإنه سبق وأن شارك في الدوري المصري.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب رفض فكرة العودة للدوري المصري في الدوري الحالي، خاصة وأنه يلعب في دوري عالمي كالدوري الفرنسي حتى وأن كان في الدرجة الثانية، ويسير بصورة جيدة مع ناديه ولا يفكر في الرحيل عنه خلال الفترة الحالية.

ويرغب الزمالك في تدعيم خط هجومه خلال الفترة الحالية، في ظل اقتراب ناصر منسي من الرحيل لصفوف البنك الأهلي، وعدم تقديم سامسون إكينيولا المستوى المنتظر منه.