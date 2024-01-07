تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ويجان في كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الهولندي، إريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ويجان أتلتيك، ضمن منافسات الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ويجان

يلتقى مان يونايتد مع مضيفه ويجان، مساء، غدًا، الإثنين، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ويجان

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: وان بيساكا - فاران - إيفانز - دالوت.

الوسط: كوبي ماينو - فرنانديز - ماكتومناي.

الهجوم: راشفورد - جارناتشو - هويلاند.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي المممتاز لكرة القدم 2024 برصيد 31 نقطة.

