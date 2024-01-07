نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تألق لاعبي الفراعنة.. مصر تفوز على تنزانيا بهدفين دون رد قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز المنتخب المصري لكرة القدم انتصارًا مقنعًا في مباراته الودية أمام تنزانيا، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2-0.

تأتي هذه المباراة ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، التي ستنطلق في كوت ديفوار في 13 يناير، يُعد هذا الفوز إشارة إيجابية لقوة وتألق المنتخب المصري ورغبته في المنافسة على اللقب القاري.

انتظم لاعبو منتخب مصر في معسكر مغلق من يوم 3 يناير الماضي استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم

تقام المباراة اليوم الأحد، 7 يناير 2024، في تمام الساعة

السادسة مساءً بتوقيت مصر.

السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا الودية

تنقل المباراة بين مصر وتنزانيا عبر قناة أون تايم سبورتس1 الفضائية.

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا الودية

تردد قناة ON TIME SPORTS 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معلق مباراة مصر وتنزانيا الودية

يتولى المعلق المصري مؤمن حسن مهمة التعليق على مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم.

حكام مباراة مصر وتنزانيا الودية

يدير ودية منتخب مصر أمام تنزانيا، طاقم حكام كويتي مكون من:

حكم ساحة: هاشم الإبراهيم

هاشم الإبراهيم مساعد أول: عباس غلوم

عباس غلوم مساعد ثاني: طلال الشمري

طلال الشمري حكم رابع: عبد الله الكندري

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية 2024

يتنافس منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة الثانية مع كُلًا مِن:

موزمبيق

غانا

الرأس الأخضر

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

التوقيت التاريخ المباراة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة الأحد 14 يناير 2024 مصر - موزمبيق العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الخميس 18 يناير 2024 مصر - غانا العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الاثنين 22 يناير 2024 مصر - الرأس الأخضر