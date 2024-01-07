سيتي يتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد

سيتي يتأهل للدور الرابع بكأس الاتحادتأهل مانشستر سيتي إلى الدور الرابع من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (دور الـ32)، وذلك عقب اكتساحه لضيفه هدرسفيلد تاون 5 - صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث (دور الـ64).

وانتظر سيتي حتى الدقيقة 33 ليسجل له فيل فودين الهدف الأول، قبل أن يضيف جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 58 سجل بن جاكسون لاعب هدرسفيلد هدف مانشستر سيتي الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه، فيما عاد فودين ليضيف الهدف الثاني له والرابع لسيتي في الدقيقة 65.

وسجل جيريمي دوكو الهدف الخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 74.

وفي باقي المباريات، فاز ليدز يونايتد على بيتربورو 3 - 1، وريكسهام على شروزبري 1 - صفر، وتغلب وست بروميتش على ضيفه ألدرشوت تاون 4 - 1.

وستتم إعادة مباراة وست هام وبريستول بعد نهاية اللقاء بالتعادل 1 - 1، وهو ما حدث أيضا في مباراة نوتنغهام فورست وبلاكبول التي انتهت 2 - 2، ومباراة بولتون وضيفه لوتون تاون والتي انتهت بالتعادل السلبي.