سيتي يتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد
تأهل مانشستر سيتي إلى الدور الرابع من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (دور الـ32)، وذلك عقب اكتساحه لضيفه هدرسفيلد تاون 5 - صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث (دور الـ64).
وانتظر سيتي حتى الدقيقة 33 ليسجل له فيل فودين الهدف الأول، قبل أن يضيف جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 37.
وفي الدقيقة 58 سجل بن جاكسون لاعب هدرسفيلد هدف مانشستر سيتي الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه، فيما عاد فودين ليضيف الهدف الثاني له والرابع لسيتي في الدقيقة 65.
وسجل جيريمي دوكو الهدف الخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 74.
وفي باقي المباريات، فاز ليدز يونايتد على بيتربورو 3 - 1، وريكسهام على شروزبري 1 - صفر، وتغلب وست بروميتش على ضيفه ألدرشوت تاون 4 - 1.
وستتم إعادة مباراة وست هام وبريستول بعد نهاية اللقاء بالتعادل 1 - 1، وهو ما حدث أيضا في مباراة نوتنغهام فورست وبلاكبول التي انتهت 2 - 2، ومباراة بولتون وضيفه لوتون تاون والتي انتهت بالتعادل السلبي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيتي يتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.