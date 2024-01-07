يوفنتوس يتخطى سالرنيتانا بصعوبة

يوفنتوس يتخطى سالرنيتانا بصعوبةقاد الصربي دوسان فلاهوفيتش، فريقه يوفنتوس، لتحقيق فوزاً ثميناً على مضيفه سالرنيتانا 2-1 الذي لعب بعشرة لاعبين منذ بداية الشوط الثاني بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، يوم الأحد.

وافتتح جيوليو ماغيوري لاعب وسط سالرنيتانا التسجيل بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول، لكن صمويل إلينغ جونيور أدرك التعادل في الدقيقة 65 قبل أن يحرز فلاهوفيتش هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأنهى صاحب الأرض المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ماغيوري إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل على أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس في الدقيقة 53.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان المتصدر الذي تفوق 2-1 على فيرونا، السبت، وبفارق سبع نقاط أمام ميلان ثالث الترتيب. ويتذيل سالرنيتانا الترتيب برصيد 12 نقطة من 19 مباراة.