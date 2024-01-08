نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن طاهر يعلق على اختيارات فيتوريا لحراس مرمى المنتخب.. ويكشف موقفه من استبعاد "عواد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر 2005، عن استعدادات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار، وموقفه من اختيارات حراس المرمى.



وقال أيمن طاهر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع على شاشة قناة الزمالك مع أحمد علي في حديثه عن عيد ميلاده: "أشكر كل من هنأني، لكنني أنا من أهنئ نادي الزمالك على 113 سنة، تاريخ كبير لنادينا العظيم".



وأكد أيمن طاهر أن اختيارات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تعتبر منطقية، لكن محمد عواد كان يستحق التواجد في قائمة منتخب مصر، وأن مشاركة محمد صبحي أمام تنزانيا كانت مهمة للحصول على حساسية المباريات".



وأضاف: "كل المباريات صعبة وجميع المنتخبات تملك محترفين مميزين، أسم منتخب مصر "مرعب" لكل المنافسين، منتخب مصر يجيد التعامل مع البطولات الكبرى، وفي النهاية كل الدعم للمنتخب والتتويج باللقب".



وعن اللحظات الأفضل له في مسيرته التدريبية مع الزمالك، قال أيمن طاهر: "كل فتراتي في نادي الزمالك كانت مميزة أنا في بيتي".



وتابع: "فترة العمل مع فيريرا كانت مميزة، واعتمدت على الـ3 حراس جنش وأبو جبل والشناوي".



وأردف: "فيريرا وباتشيكو من أفضل المدربين الأجانب الذين تعاملت معهم في مسيرتي التدريبية، وبشكل عام أتمنى التوفيق لمعتمد جمال مع الزمالك وإنهاء أزمة رفع القيد".



وعن منتخب مصر مواليد 2005 أكد أيمن طاهر أن هناك عناصر مبشرة ومميزة سيكونوا ذخيرة المستقبل للفراعنة، مشيرًا إلى أنه يعمل على تجهيز الحراس الشباب بأفضل شكل ممكن لتقديمهم للكرة المصرية في السنوات المقبلة.