نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يرد لـ "دوت الخليج الرياضي" على نبأ وفاة العامري فاروق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشر خلال الدقائق الأخيرة خبر وفاة العامري فاروق نائب مجلس إدارة النادي الأهلي بعد صراع طويل مع المرض.

وحرص دوت الخليج الرياضي على التواصل مع أحد مصادره داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، من أجل معرفة حقيقة خبر وفاة العامري فاروق وتقديم معلومة صحيحة إلى القارئ.

محمد سراج يكشف حقيقة خبر وفاة العامري فاروق

وقال محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، حالة العامري فاروق صعبة للغاية.

وأكد سراج": خبر وفاة العامري فاروق نائب مجلس إدارة النادي الأهلي مجرد شائعات فقط".

وأختتم عضو مجلس إدارة النادي الأهلي:" نرجو تكثيف الدعاء لـ العامري فاروق خلال الساعات القادمة".

وحسب ما أكده مصدر داخل أسرة العامري فاروق، فأن نائب مجلس أدارة الأهلي تجددت إصابته بـ جلطات في المخ بشكل مفاجئ وسط اندهاش من الأطباء بعد استقرار حالته.