نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يتعادل إيجابيا مع اتالانتا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في فخ التعادل الإيجابي 1/1 أمام نظيره فريق أتالانتا في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد الاولمبيكو ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

الشوط الأول

بدأت أحداث مباراة روما واتالانتا برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وكان روما الأقرب للتسجيل وتعددت محاولات أتالانتا حتى سجل تيون الهدف الأول في الدقيقة 8 وحاول روما التعادل حتى سجله ديبالا من ضربة جزاء احتسبها لهم الحكم في الدقيقة 39 وانتهى الشوط الأول 1/1.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات روما للهدف الثاني والفوز وكذلك أتالانتا وكان روما الأقرب ولكنه لم ينجح في ذلك لتألق الحارسان والدفاع وانتهت المباراة 1/1.

ترتيب روما وأتالانتا

وبهذه النتيجة احتل روما المركز الثامن بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 29 نقطة بعد تحقيق 8 فوز و5 تعادلات وخسر ستة بينما يأتي نظيره أتالانتا في المركز السادس برصيد 30 نقطة حيث فاز خلال 9 مباريات وتعادل بثلاثة وهزم بسبعة.