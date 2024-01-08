نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة وفاة العامري فاروق؟ رد واضح يحسم الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خبر وفاة “ العامري فاروق” نائب مجلس إدارة النادي الأهلي بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية.

وقام شقيق العامري فاروق بالرد على أخبار وفاة نائب مجلس إدارة النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”.

ماذا قال شقيق العامري فاروق بعد انتشار خبر الوفاة ؟

وقال خالد العامري:" يا جماعة أخي العامري على قيد الحياة ومحتاج دعواتكم بالشفاء ".

وأضاف شقيق العامري فاروق:" ليه الناس بتكتب حاجات غير سليمة ".



وأختتم:" رجاء الدعاء له بالشفاء والصحة والعافية اللهم اشفه بشفاك وداوه بدواك".

شقيق العامري فاروق عبر فيسبوك

وكان العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجوده داخل القلعة الحمراء، منذ وقت طويل.

وتم نقل فاروق إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي الأهلي، بعد شعوره بإرتفاع في ضغط الدم، وأصيب بنزيف في المخ.

ثم تدهورت حالته الصحية خلال الأيام القليلة الماضية، وتم الخضوع لعدة عمليات جراحية ولم تستقر الحالة حتي الآن.