أحمد رمضان بيكهام: أرثر ظل يبكي كثيرا بعد هدفه الذاتي بمباراة الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد رمضان بيكهام، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن أرثر تأثر كثيرا بعدما سجل هدفا ذاتيا أمام الأهلي في كأس السوبر المصري.

وقال بيكهام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أرثر تأثر كثيرا بعد الهدف الذاتي الذي سجله في مباراة الأهلي وظل يبكي كثيرا".

وتابع: "اللاعبون تحدثوا معه بعد المباراة أن أي لاعب مكانه سيتعرض لنفس الأمر، كما أن طارق أبو العينين تحدث معه وطالبه بنسيان ما حدث وأنه ليس السبب في شئ، حزنا بعد الهدف لأننا ظهرنا بشكل جيد للغاية".

وأكمل: "المعاملة من حكم المباراة بين لاعبي الأهلي وسيراميكا كليوباترا لم تكن متساوية، كان هناك الكثير من الأخطاء التي يتم احتسابها للأحمر".