نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تعاقد الأهلي مع وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد فاروق أن وسام أبو علي مهاجم فريق سيرس السويدي يصل القاهرة يوم الثلاثاء المقبل من أجل إنهاء الأمور التعاقدية مع النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير.

تصريحات محمد فاروق

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" النادي الأهلي أنهي اتفاقه مع النادي السويدي لضم وسام أبو علي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية واللاعب يصل خلال ساعات من أجل التوقيع على عقود انتقاله للقلعة الحمراء بشكل رسمي".

وأضاف: وسام أبو علي سيحصل على مليون و٢٠٠ ألف دولار راتب سنوي مع النادي الأهلي وسيوقع لمدة ٤ مواسم ونصف.

ويسعى الأهلي لإنهاء التفاوض لضم أبو علي من أجل تدعيم خط هجوم الفريق خلال ما تبقى من الموسم الحالي، بسبب عدم إثبات أنتوني موديست نفسه خلال الفترة الماضية مع القلعة الحمراء.