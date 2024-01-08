الرياضة

إسماعيل يوسف: الزمالك يحتاج لمدافع جديد في الشتاء.. وأرشح هذا اللاعب

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك السابق أن الأبيض يحتاج للتعاقد مع مدافع جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك يحتاج إلى مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وأضاف: "لا أرشح التعاقد مع مدافع أجنبي، فاللاعب الأجنبي يكون لتدعيم الخط الهجومي والنواحي الهجومية فقط، مثل المهاجم وخط الوسط والأجنحة".

وتابع: "أرشح للزمالك التعاقد مع مصطفى العش من فريق زد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، فهو من أفضل اللاعبين في مركز المدافع حاليًا".

وأتم إسماعيل يوسف تصريحاته قائلًا: "أتقبل انتقادات السوشيال ميديا عندما تكون داخل حدود العمل، وعلى اللاعبين أن يتقبلوه، ولكن من غير المقبول الخروج عن حدود النقد".

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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