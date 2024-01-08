نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشاف الكان.. الجزائر ورحلة اللقب الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد تجربة سيئة في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية، سيبذل محاربو الصحراء الجزائريون قصارى جهدهم للتعويض في ظهورهم التاسع عشر في الكان.

وتشارك الجزائر في المجموعة D إلى جانب بوركينا فاسو وأنجولا وموريشيوس، والاحتمالات تصبح في مصلحتهم لإنهاء المجموعة في الصدارة.

ومن بين الدول الـ 24 المتوجهة إلى كوت ديفوار، تعد الجزائر من بين الدول القليلة التي تمتلك فريقًا من النخبة يضم مجموعة من اللاعبين المتميزين في جميع مراكز الفريق تقريبًا.

- جمال بلماضي وذكريات الماضي

وسيتولى جمال بلماضي قيادة منتخب بلاده للمرة الثالثة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعد أن قاد الفريق من قبل إلى الفوز على الأراضي المصرية عام 2019.

تولى المدرب البالغ من العمر 47 عامًا المسؤولية لمدة خمس سنوات ويأمل في استخدام خبرته في كرة القدم القارية لصالحه في قيادة الجزائر للفوز بكأس الأمم الأفريقية.

- محرز واللقب الثاني

يمارس رياض محرز رحلة جديدة في المملكة العربية السعودية مع الأهلي، وقد لعب لسنوات دورًا بارزًا في فريق محاربي الصحراء.

وقاد محرز منتخب بلاده إلى آخر مجد له في كأس الأمم الأفريقية عام 2019، ولا يتمتع فقط بمهارات فنية عالية داخل أرضية الملعب، ولكنه يتمتع أيضًا بخبرة غنية مثل لقب الأفضل في القارة.

- أمين عمورة ومشروع هداف جديد

برز محمد أمين عمورة كأحد أبرز النجوم الأفارقة الذين تألقوا في أوروبا هذا الموسم.

بعد أن سجل بالفعل 16 هدفًا في الموسم الحالي لفريقه رويال يونيون سان خيلويزي البلجيكي، أثبت اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قدرته الكبيرة أمام المرمى.

قدرة عمورة على التسديد بكلتا ساقيه والتغلب على المنافس في سيناريوهات واحد لواحد هي واحدة من أقوى صفاته التي يجب على الفرق في كأس الأمم الأفريقية الحذر منها.