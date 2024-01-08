نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من رضا عبد العال بشأن استبعاد ثنائي الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشار رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن حسين الشحات لاعب فريق الأهلي يعد الأفضل في مركزه في الفترة الأخيرة وكان يجب أن ينضم للمنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" حسين الشحات يجيد اللعب في أكثر من مركز ومن أفضل اللاعبين في مركزه في الفترة الأخيرة والبرتغالي روي فيتوريا أخطأ في عدم ضم الشحات".

وأضاف: من وجهة نظري أن استبعاد حسين الشحات من المنتخب "لغز كبير" من جانب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني.

عبدالله السعيد أفضل من لاعبي وسط منتخب

وفي سياق أخر، أكد رضا عبدالعال، أن عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز كان يستحق الانضمام للمنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وأوضح: من وجهة نظري أن عبد الله السعيد أفضل من جميع لاعبي الوسط بالمنتخب وكان يستحق الانضمام لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ".

وواصل: عبدالله السعيد لو شارك نصف ساعة فقط مع منتخب مصر سيكون مفيد فنيًا عن باقي اللاعبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية.