نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: منتخب مصر سيظهر بشكل مختلف في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أن منتخب مصر سيظهر بشكل مختلف عما ظهر به في مباراة تنزانيا الودية، خلال بطولة كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سيكون هناك شكل آخر للمنتخب في كأس إفريقيا، مصر تستطيع تقديم مستوى متميز في البطولة".

وأضاف: "من الجيد أن منتخب مصر سيبدأ بطولة كأس إفريقيا بمباراة في المتناول أمام موزمبيق، وفي المباراة الثانية، المنتخب يستطيع الفوز على غانا".



وتابع: "كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر كان صاحب مدرسة برتغالية تعتمد على التنظيم الدفاعي بشكل جيد، وهذه المدرسة تطورت وأصبحت تعتمد على التنوع التكتيكي".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "روي فيتوريا، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر يتمتع ويتميز بالتنوع التكتيكي، واللاعبون فهموا أسلوبه خلال المباريات السابقة".