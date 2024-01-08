نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسماعيل يوسف: فيتوريا لم يستقر على تشكيل منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك السابق بتصريحات روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، مُشيرًا إلى أن لاعبي الفراعنة مقتنعون به.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بطولة إفريقيا بطولة مفاجآت، وتعجبني تصريحات فيتوريا، فهو يتحدث باتزان وعقلانية".

وأضاف: "فيتوريا يؤكد أن لديه لاعبين جيدين، ولا يوجد لاعب أساسي وأخر احتياطي، ومن الواضح أنه لم يستقر حتى الآن على تشكيلته في كأس إفريقيا، وفقًا لتحضيراته الفنية".

وتابع: "روي فيتوريا يركز في عمله، ويفهم عقلية الجماهير المصرية، ولا يريد أن يعدهم بتحقيق لقب كأس إفريقيا، إلا أنه بينه وبين اللاعبين والمسئولين، جميعهم يريدون التتويج باللقب، ويريدون الظهور بشكل جيد

وأكمل: "هناك عوامل خارجية من الممكن أن تؤثر على تركيز منتخب مصر في بطولة كأس إفريقيا، مثل الأجواء في كوت ديفوار، فالرطوبة هناك عالية، وأرضية الملعب ثقيلة للغاية".

وواصل: "اللاعبون مقتنعون بروي فيتوريا، لذا يمنحونه كل ما لديهم.. أما عن عزوف الجماهير عن الحضور في مباراة تنزانيا يأتي بسبب أن الجمهور اعتاد على عدم الذهاب للملاعب".

وأتم إسماعيل يوسف تصريحاته قائلًا: "أتمنى عودة الجماهير إلى الملاعب بسعة كاملة، وفي المباريات المحلية، ومن ثم سيعتادون على الذهاب للملاعب".