بيكهام يكشف كواليس تعثر انضمامه إلى الأهلي في انتقالات الصيف

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، كواليس فشل انضمامه إلى الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

قال بيكهام في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أحمد يحيى وكيل أعمالي أبلغني قبل آخر يوم في الانتقالات الصيفية، أن الأهلي قد يحسم التعاقد معي غدًا، وهاتفني الساعة ١٢ ظهرًا، وأبلغني بحسم كل شيء مع الأهلي وفيمع انتظار إنهاء التفاوض رسميًا سيراميكا كليوباترا".

وأضاف: "لكن سيراميكا كليوباترا رفض رحيلي لصعوبة توفير بديل بسبب ضيق الوقت، ووقتها تلقيت اتصالًا من أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، وأبلغني باحتمالية حسم الصفقة في يناير".

وأتم: "حتى الان لم يبلغني وكيلي بأي مستجدات في هذا الأمر، وبالتالي فمن الوارد أن لا تكون هناك مفاوضات في الوقت الحالي حول انضمامي إلى الأهلي".