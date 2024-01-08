أكرم توفيق يكشف عن كواليس إصابته بالرباط الصليبي للمرة الثانية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أكرم توفيق لاعب النادي الاهلي، عن سبب اصابته بالرباط الصليبي للمرة الثانية، والتي داهمته في عام 2022، للمرة الثانية.

وجاءت تصريحات أكرم توفيق، عبر برنامج جمهور الثالثة، والذي يقدمه إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس.

كهربا ليس السبب في إصابتي

وقال أكرم: "ما أثير عن أن كهربا تسبب في الاصابة للمرة الثانية بالرباط الصليبي غير صحيح".

وتابع: ولم تكن هناك كرة مشتركة مع أحد، تسبب في اصابتي، انا اصبت دون تدخل مع أحد".

واختتم: "أي لاعب يشارك لا يشارك بسبب أنه الافضل، بل هي فترته إذا أراد الله مشاركة لاعب يهيئ له كل شيئ".

وكان أكرم قد تعرض للإصابة مرتين للإصابة بالرباط الصليبي، الأولى كانت مع المنتخب المصري في أمم إفريقيا 2021 وتحديدا في مباراة نيجيريا في دور المجموعات.

بينما جاءت الاصابة الثانية في شهر ديسمبر عام 2022 وتحديدا في مران النادي الاهلي.