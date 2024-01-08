نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فتحي يكشف سبب رحيله عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أن هناك حديث مستمر بين لاعبي الفريق الأزرق من أجل الوصول لسبب ملموس لخسارة الألقاب اكثر من مرة.



وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن الصقر على قناة dmc: "عندما حضر تاكيس جونياس كان لدينا فرصة للفوز بأسهل بطولة دوري لكن للأسف النتائج كانت سيئة".



وأضاف: "لو عادي بي الزمن لما كنت رجعت من انجلترا مثلا، حيث وقعت للأرسنال وانا شاب وتوقفت الأمور على مباراة دولية وهذه اقدار ولا بد منها".



وتابع؛ " رحيلي عن الأهلي له أسباب عديدة وكان بعد ماتش صن داونز وكورونا وهو ما أدى إلى تأجيل الأمور وأنا حزين على البطولات التي لم أحصل عليها".



وواصل: "علاقتب ممتدة مع النادي الأهلي بعدما لعبت ١٢ موسما، ولم اخسر أي بطولة دوري مع المارد الأحمر وعندما خسروا اللقب كنت في قطر وبعد أن رحلت إلى بيراميدز خسر الأهلي اللقب".



واختتم: "حزين لعدم المشاركة في المباريات لكنني اتدرب بقوة للظهور بشكل مميز".