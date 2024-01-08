نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل انتقل عمر كمال رسميًا للأهلي؟ جمهور المارد الأحمر يكشف الإجابة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من وضع بعض التوقعات الخاصة بصفقة عمر كمال عبد الواحد، بصورة كوميدية وذلك بعد إصابته مع المنتخب المصري، أثناء مباراته الودية مع تنزانيا ضمن الاستعدادات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وتعرض عمر كمال للإصابة في الشوط الثاني من مباراة مصر ضد تنزانيا الودية، ولذلك تم استبداله والدفع بعلي جبر.

وفاز المنتخب الوطني على تنزانيا بهدفين دون رد، عن طريق تريزيجيه بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء.

حيث نشر جماهير الأهلي عقب إصابة عمر كمال صورة له مكتوب عليها: "كدة انا اطمنت أنه في الأهلي".

وتحدث أخر: "هو مش المفروض الإصابة بعد الإعلان الرسمي ؟!!".

وقال أحد الجماهير: "عليه العوض

لازم يعدي ع مستشفي الاهلي".



وكان قد ارتبط اسم عمر كمال عبد الواحد بالنادي الأهلي خلال الأونة الأخيرة، بأنه انتقل لصفوف الفريق من أجل الاستفادة من خدماته في الفترة المقبلة.

ويعد عمر كمال احد أبرز اللاعبين في الدوري المصري بما يمتلكه من قدرات فنية مميزة وتواجده بشكل مستمر ضمن قائمة منتخب مصر.