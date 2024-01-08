نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فتحي يكشف كواليس مشهد وداعه عن النادي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن مشهد وداعه عن النادي الأهلي في آخر مباراة لم يكن مرتب وفؤجئ به أثناء خروجه، لكنه كان قد أتخذ القرار بشكل نهائي.



وأوضح عبر برنامج الكابتن احمد حسن على قناةdmc: "أن الكابتن الخطيب تواصل معي وكان غاضبا بسبب الحديث عن مفاوضات الزمالك وأكدت له أن هذا لم يحدث وأنهم فتزضوني مرة واحدة وقوبلت بالرفض".



وأضاف: "قصة المفاوضات مع الزمالك كانت عبارة عن مكالمة مع اسماعيل يوسف واعتذرت له وكان من الصعب اللعب الفارس الأبيض وسبق وطلبني للقلعة البيضاء عندما كنت العب في شيفيلد ولكني رجعت للأهلي.



وواصل: "ذهبت إلى بيراميدز بعد عودة العلاقات معهم وانتقال أفشة إلى الأهلي، وبالتالي لم تكن هناك أزمة في الرحيل وتعجبت من رفع بيراميدز عرضه لضمي مقابل مليون جنيه قبل موسم من نهاية عقدي".



واختتم: "بعد إياب ربع النهائي في مباراة صن دانز تحدث معي سيد عبد الحفيظ أنه حلم أنني سأرفع كأس إفريقيا ولكنني رحلت بعد الوداد المغربي في نصف النهائي".