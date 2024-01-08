نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فييرا: منتخب غانا يستطيع التأهل مع مصر.. ونيجيريا منتخب ضعيف وغير مؤهل للفوز بأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال جورفان فييرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك والإسماعيلي أن منتخب غانا سيصعد بجانب مصر خلال دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار خلال العام الجاري.

وقال جورفان فييرا فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" منتخب غانا سيصعد بجانب مصر من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف:" منتخب نيجيريا ضعيف هذا العام وغير مؤهل للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بينما هناك منتخبات قوية للغاية تستطيع التأهل مثل كوت ديفوار أو الكاميرون.

وأتم:" منتخب مصر يستطيع الفوز بسهولة على كل من موزمبيق والراس الاخضر وستكون المباراة أمام غانا من أجل التأهل، وترتيب مباريات مصر رائع.