نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء نبيل: أتمني التوفيق للمنتخب في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد علاء نبيل المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر أن الفراعنة سيواجهوا العديد من الصعوبات خلال مشوارهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية مؤكدًا أنهم قادرين على تخطيها لا سيما أن الجميع بدعمهم من إعلام وجماهير ودولة.

أضاف نبيل خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن مجدى عبد الغنى عبر برنامج ملعب الشمس:" مجموعة المنتخب الوطني ليست سهلة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية".

تابع نبيل: "كنت أتمنى التحضير لمباراة ودية أقوى من مستوي تنزانيا قبل خوض معترك كأس الأمم الأفريقية".

وواصل نبيل: "المنتخب سيلعب تحت ضغط جماهيرى فى بطولة كأس الأمم وأتمنى اللاعبون يظهروا روح عالية خاصة أن الجميع يدعمهم".

وواصل: "المنافسة على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية صعبة والمنتخبات قوية وأتمنى التوفيق للمنتخب الوطني".