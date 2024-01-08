نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فييرا يكشف عن الثلاثي الأقرب للمنافسة علي لقب أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال المدرب البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك والإسماعيلي، أن منتخب مصر قادر علي المنافسة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار الشهر الجاري.

وقال جورفان فييرا فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" منتخب مصر يملك لاعبين مميزين وقادر على المنافسة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية وقادر علي تحقيق الكان 2024.

وأضاف:" الثلاثي الأقرب للمنافسة هذا العام على لقب كأس الأمم الأفريقية هم مصر والكاميرون وكوت ديفوار.

وتابع:" وهناك منتخب غينيا الاستوائية أظن أنها ستكون مفاجأة البطولة هذا العام أو جنوب إفريقيا بجانب منتخب تنزانيا.