نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر الأولمبي يحسم مصير نجم بيراميدز ويؤكد: ميكالي لم يستقر على ثلاثي الفراعنة في الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، للدخول غي معسكر تحضيري قبل السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في منافسات البطولة الودية المقامة على ملاعبها.

- تفاصيل معسكر منتخب مصر الأولمبي وموقف إبراهيم عادل

وصرح محمود حرب مدير المنتخب الوطني الأولمبي:" أن الجهاز الفني بقيادة ميكالي المدير الفني، يسعى لتحقيق ميدالية في أولمبياد باريس 2024".

وأكد حرب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تأجيل معسكر منتخب مصر الأولمبي في العاصمة الإدارية الجديدة لمدة 24 ساعة، بعد اجتماع ميكالي مع محمد بركات المشرف على المنتخب بسبب ارتباط بعض اللاعبين بالجولة الأولى لكأس الرابطة".

وأردف محمود حرب: "المعسكر سوف يبدأ يوم 11 يناير الجاري ثم تسافر البعثة يوم 15 من نفس الشهر إلى دبي، للمشاركة في بطولة ودية هناك".

وأوضح مدير المنتخب الوطني الأولمبي: "إبراهيم عادل لاعب بيراميدز يواصل عملية التأهيل مع ناديه من الإصابة، وسوف يغيب عن معسكر يناير الحالي، وسوف يتواجد معنا في معسكر مارس المقبل".

واختتم محمود حرب: "ميكالي لم يستقر على المراكز التي يحتاجها من الثلاثي الكبار في أولمبياد باريس المقبلة، أو أسماء اللاعبين، خاصةً أن الأمر لا يزال مبكر على انطلاق البطولة".