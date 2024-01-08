نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسماعيل يوسف يكشف التشكيل الأنسب لمنتخب مصر في كأس إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك السابق التشكيل المثالي لمنتخب مصر في بطولة كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعتقد أن التشكيل الأنسب لمنتخب مصر سيتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى".

وأضاف: "في الدفاع سيتواجد أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم، وأعتقد أن محمد هاني هو الأحق بالتواجد في الجهة اليمنى حال جاهزيته، لأنه خاض مباريات عديدة تحت ضغوطات كبيرة سابقة ويستطيع تقديم كل ما لديه في إفريقيا".

وتابع: "أحمد فتوح هو الأحق بالتواجد في مركز الظهير الأيسر في دور المجموعات، لكي يصل إلى مستواه المعهود في الأدوار القادمة".

وأكمل: "محمد النني يحجز مكانه بشكل أساسي في تشكيل منتخب مصر، وإذا كنت ترغب في الدفاع ستشرك إمام عاشور أو حمدي فتحي، وفي مركز 8 سيتواجد أحمد سيد زيزو".

وواصل: "كل مباراة لها حساباتها الخاصة، مثل مباراة غانا في دور المجموعات، التي قد تضطر لتواجد مروان عطية في منتصف الملعب، من أجل التأمين الدفاعي".

وأتم إسماعيل يوسف تصريحاته قائلًا: "محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه سيكون هو الخط الهجومي الأساسي لمنتخب مصر في كأس إفريقيا".