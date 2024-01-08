نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك السابق: نثق في قدرة المنتخب علي التتويج ببطوله أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حلمى طولان المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك أن منتخبنا الوطني قادر على التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى كوت ديفوار لافتا إلى أنه يثق فى نجوم الفراعنة وإمكانياتهم الكبيرة".

وأضاف طولان خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن مجدى عبد الغنى عبر برنامج ملعب الشمس:" زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب دفعة معنوية كبيرة جدا وسيكون لها أثر معنوي كبير فى نفوس اللاعبين:".

وتابع: "إلى حد كبير واثق فى المنتخب الوطني لإنه أصبح عنده نضوج كبير ولاعبوه يستطيعون اللعب فى كبار الأندية ويملكون خبرات كبيرة".

وواصل:" منذ تولى فيتوريا وأري تطور كبير فى أداء لاعبى المنتخب الوطني على مستوى الجماعية وأصبح هناك تنوع وفاعلية على المرمى".

وأكمل: "منتخبنا جيد جدا ويستطيع التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية وكلنا خلفه وسندعمه فى البطولة".