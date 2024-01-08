نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك السابق: كان لا بد حضور الجماهير مباراة مصر وتنزانيا قبل أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك أن مباراة منتخب مصر أمام تنزانيا كان لا بد من حضور جماهيري كبير خاصة أنها مباراة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية الذي نسعي بقوة لتحقيقها.

وأضاف حلمي طولان فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" كان لا بد حضور الجماهير مباراة مصر وتنزانيا قبل أمم إفريقيا ولا يوجد داعي لوضع " أسعار للتذاكر ".

وواصل:" كان على اتحاد الكرة أن لا يقوم بوضع أسعار للتذاكر حتي يأتي أكبر عدد ممكن من الجماهير وما حدث هو من تسبب أن ستاد القاهرة يكون به عدد قليل.

ويذكر أن منتخب مصر الأول استطاع تحقيق الفوز أمام منتخب تنزانيا ضمن مباراة اليوم الودية قبل أمم إفريقيا.