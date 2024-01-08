ميدو: الرئيس السيسي لا يتأخر عن الرياضيين والشباب.. وزيارته للمنتخب لها دلالات كبيرة

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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمعسكر منتخب مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، قبل المشاركة في بطولة كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اللاعبون لديهم حالة جوع للفوز ببطولة إفريقيا، ونحن نريد التتويج باللقب".

وأضاف: "شاهدت لافتة في مباراة مصر وتنزانيا بها رسالة من الجماهير للاعبين، وهي نفس رسالة فخامة الرئيس للاعبين، وهي التأكيد على رغبتنا في التتويج بكأس إفريقيا".

وتابع: "لا تستهينوا بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعسكر المنتخب، فاهتمام الرئيس له دلالات كبيرة، وسيادة الرئيس لا يتأخر عن الرياضيين والشباب".

وأكمل: "رسالة الرئيس السيسي للاعبين كان محتواها الأكبر التأكيد على اهتمام الدولة بالشباب بشكل عام، ولاعبو منتخب مصر يمثلون كل شباب مصر، ونجاحهم في البطولة نجاح لكل المصريين".